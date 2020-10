In Canada gli insulti a una donna indigena morta in ospedale riaccendono il dibattito sul razzismo

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il video pubblicato su Facebook il 28 settembre da Joyce Echaquan è la dolorosa testimonianza dei suoi ultimi momenti di vita e la denuncia di un episodio disistemico che affligge le popolazioni indigene del. La, che aveva 37 anni, Atikamekw (parte dell’etnia degli indiani canadesi nota come First Nations), era stata ricoverata il 26 settembre all’di Joliette, una cittadina a nord di Montreal, in Québec, a causa di forti dolori allo stomaco, per i quali le era stata somministrata della morfina, alla quale secondo la famiglia era allergica. La, madre di sette figli, lo spiega nella sua lingua nativa il 28 settembre, agonizzante, poco prima di morire, in un video di sette minuti che testimonia come gli infermieri ...