Grande Fratello Vip, la versione di Loredana Lecciso: "Che menzogna su me e Alfonso Signorini" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non è affatto sparito Alfonso Signorini con Loredana Lecciso. Anzi tra loro c'è un rapporto di profonda amicizia e stima. Ma molti siti, in queste ultime ore, stanno parlando di una sorta di rottura tra loro. Falso. Tutto rigorosamente falso. La Lecciso ci conferma che dà un bel 10 a Signorini per il Grande Fravello Vip. “Un dieci secco. Anzi un 110 e lode per la laurea da conduttore, Alfonso è sicuramente un fuoriclasse”, racconta a RTL102.5 News la compagna di Al Bano Carrisi. Insomma, nessun rapporto incrinato con il re del gossip e direttore di Chi. Tutto farebbe sembrare ad una fake news che circola sui blog e alcuni siti. E la compagna di Al Bano si discosta totalmente da tutto ciò. Al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non è affatto sparitocon. Anzi tra loro c'è un rapporto di profonda amicizia e stima. Ma molti siti, in queste ultime ore, stanno parlando di una sorta di rottura tra loro. Falso. Tutto rigorosamente falso. Laci conferma che dà un bel 10 aper ilFravello Vip. “Un dieci secco. Anzi un 110 e lode per la laurea da conduttore,è sicuramente un fuoriclasse”, racconta a RTL102.5 News la compagna di Al Bano Carrisi. Insomma, nessun rapporto incrinato con il re del gossip e direttore di Chi. Tutto farebbe sembrare ad una fake news che circola sui blog e alcuni siti. E la compagna di Al Bano si discosta totalmente da tutto ciò. Al ...

