Grande Fratello Vip 2020, concorrenti censurati: “É vietato” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Scatta la censura nella casa del Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti duramente rimpoverati e alla regia sfugge l’audio. I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 mettono a dura prova gli autori che sbottano in diretta con la regia che trasmette l’audio. Tutto è accaduto quando alcuni concorrenti stavano conversando tra loro. L’argomento della discussione, … L'articolo Grande Fratello Vip 2020, concorrenti censurati: “É vietato” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Scatta la censura nella casa delVip: iduramente rimpoverati e alla regia sfugge l’audio. IdelVipmettono a dura prova gli autori che sbottano in diretta con la regia che trasmette l’audio. Tutto è accaduto quando alcunistavano conversando tra loro. L’argomento della discussione, … L'articoloVip: “É vietato” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Engage_Magazine : Il lavoro del marketer è un po' come il Grande Fratello: i tre consigli di Mapp di questa settimana per strategie d… - AnnaOcchiolini : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Signora Meloni se abbiamo un governo fantoccio che promette e non conclude insieme… -