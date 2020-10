Foschi | sondaggi su candidato sindaco interessati e non interessanti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – “Iper uno l’altro, pubblicati dai due quotidiani romani possono esserese non fossero, altrimenti sono come le bolle fb. Ad esempio la mia bolla virtuale mi fa apparire la Roma come la squadra piu’ forte del mondo… Magari io ci credo pure… Ma poi di solito vince la Juve”. Cosi’ su Facebook il vicesegretario del PD Lazio, Enzo