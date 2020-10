Fedez a processo: è imputato per lesioni al vicino di casa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il rapper dovrà presentarsi davanti al giudice di pace il prossimo 25 febbraio Una lite con il vicino di casa che ha riportato dieci giorni di prognosi. Adesso Fedez il prossimo 25 febbraio dovrà presentarsi davanti al giudice di pace a Milano con l’accusa di lesioni. L’udienza si svolgerà a porte chiuse. L’episodio risale a quattro anni fa. Tutto si è verificato alle 6 del mattino del 12 marzo 2016. Nell’udienza dello scorso 21 novembre, davanti al giudice Tommaso Cataldi, anche la testimonianza del cantante Fabio Rovazzi, che era presente al momento del litigio. Rovazzi ha affermato che sarebbe stato il vicino a colpire il collega con un pugno. Dopo l’episodio entrambi avevano sporto denuncia. Alla base della lite pare ci sia stata la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il rapper dovrà presentarsi davanti al giudice di pace il prossimo 25 febbraio Una lite con ildiche ha riportato dieci giorni di prognosi. Adessoil prossimo 25 febbraio dovrà presentarsi davanti al giudice di pace a Milano con l’accusa di. L’udienza si svolgerà a porte chiuse. L’episodio risale a quattro anni fa. Tutto si è verificato alle 6 del mattino del 12 marzo 2016. Nell’udienza dello scorso 21 novembre, davanti al giudice Tommaso Cataldi, anche la testimonianza del cantante Fabio Rovazzi, che era presente al momento del litigio. Rovazzi ha affermato che sarebbe stato ila colpire il collega con un pugno. Dopo l’episodio entrambi avevano sporto denuncia. Alla base della lite pare ci sia stata la ...

gigiostars : #Fedez a processo per aggressione: avrebbe dato un pugno al vicino nel 2016 - Lo stupidone fascista fa il bullo e l… - ilgiornale : Continua il processo a Fedez per la rissa con il vicino del 2016: il cantante sarà sentito dal giudice di pace il 2… - Notiziedi_it : Fedez a processo per aggressione: avrebbe dato un pugno al vicino nel 2016 - FGillori : @trash_italiano Voglio pure aggiungere... provate a guardare nei vari siti dei giornalisti così vicini alla Daniele… - Italia_Notizie : Fedez a processo per aggressione: avrebbe dato un pugno al vicino nel 2016 -