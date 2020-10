Doc – Nelle tue Mani | dove eravamo rimasti

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Luca Argentero E’ arrivato finalmente il momento di ripartire per Doc –tue, la fiction Rai simbolo di questo 2020, trasmessa, interrotta e girata durante l’emergenza Coronavirus. Un medical che ha fatto innamorare i telespettatori e che da questa sera torna nel giovedì dell’ammiraglia; la storia riprenderà esattamente dasi era interrotta e, se al debutto vi presentammo i personaggi principali, ricordandovi ancheavevate già visto gli interpreti, adesso invece per ognuno di loro faremo un bilancio, ripercorrendo il suo percorso fino a questo punto. Doc –tue: a che punto sono arrivati i personaggi Andrea Fanti (Luca Argentero)Doc, nonostante non riesca a ricordare nulla degli ultimi dodici anni ...