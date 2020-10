Designazioni Arbitrali 4° Giornata Serie A 2020/21: tutti gli arbitri (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’AIA e la Lega Calcio hanno reso noti i nominativi degli arbitri che guideranno le sfide della quarta Giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. L’arbitro Orsato è stato designato per Sampdoria-Lazio, mentre Doveri dirigerà Bologna-Sassuolo. Iniziano a confluire in Serie A anche gli arbitri che l’anno scorso erano in Serie B, dopo la riunificazione delle due CAN. L’arbitro Fourneau dirigerà Crotone-Juventus, mentre Rapuano è stato designato per Verona-Genoa. Designazioni Arbitrali 4° Giornata Serie A 2020/21: tutti gli arbitri Di seguito l’elenco presente nel comunicato con cui ... Leggi su giornal (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’AIA e la Lega Calcio hanno reso noti i nominativi degliche guideranno le sfide della quartadel Campionato di Calcio di/21. L’arbitro Orsato è stato designato per Sampdoria-Lazio, mentre Doveri dirigerà Bologna-Sassuolo. Iniziano a confluire inA anche gliche l’anno scorso erano inB, dopo la riunificazione delle due CAN. L’arbitro Fourneau dirigerà Crotone-Juventus, mentre Rapuano è stato designato per Verona-Genoa.4°/21:gliDi seguito l’elenco presente nel comunicato con cui ...

