Da Brexit a Recovery Fund, vertice UE della verità (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Al via l’atteso quanto delicato vertice europeo tra i leader dei 27, in programma oggi e domani. Sarà il momento dei chiarimenti. Tema clou di giornata la Brexit, in vista della scadenza di oggi 15 ottobre per portare a termine i negoziati. Questo infatti l’ultimo Consiglio utile per poter approvare un accordo, con il Regno Unito che ha fissato questa data limite per avviare l’iter legislativo interno per l’approvazione dell’accordo. Avanza a grandi passi, intanto, lo spauracchio del “No deal”, anche se le parti giocano d’anticipo e si sono già dette pronte a portare avanti i negoziati ad oltranza, anche dopo la data odierna, fino al termine ultimo del 31 dicembre, quando di fatto scadrà l’anno di transizione e scatterà la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Al via l’atteso quanto delicatoeuropeo tra i leader dei 27, in programma oggi e domani. Sarà il momento dei chiarimenti. Tema clou di giornata la, in vistascadenza di oggi 15 ottobre per portare a termine i negoziati. Questo infatti l’ultimo Consiglio utile per poter approvare un accordo, con il Regno Unito che ha fissato questa data limite per avviare l’iter legislativo interno per l’approvazione dell’accordo. Avanza a grandi passi, intanto, lo spauracchio del “No deal”, anche se le parti giocano d’anticipo e si sono già dette pronte a portare avanti i negoziati ad oltranza, anche dopo la data odierna, fino al termine ultimo del 31 dicembre, quando di fatto scadrà l’anno di transizione e scatterà la ...

DantiNicola : Recovery Fund, Pac, Consiglio Europeo e Brexit. Tanti sono gli argomenti che abbiamo affrontato in questa settimana… - mauriziosantin : RT @DantiNicola: Recovery Fund, Pac, Consiglio Europeo e Brexit. Tanti sono gli argomenti che abbiamo affrontato in questa settimana e molt… - ansaeuropa : RT @Agenzia_Ansa: Al via il #Consiglioeuropeo. Sul tavolo #Brexit, #Recovery e #Covid. Sull'intesa con #Londra il premier Giuseppe Conte h… - aleappo53 : RT @DantiNicola: Recovery Fund, Pac, Consiglio Europeo e Brexit. Tanti sono gli argomenti che abbiamo affrontato in questa settimana e molt… - ItaliaViva : RT @DantiNicola: Recovery Fund, Pac, Consiglio Europeo e Brexit. Tanti sono gli argomenti che abbiamo affrontato in questa settimana e molt… -