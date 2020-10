Da Amazon a Google, così i re dell’hi-tech schivano il Fisco italiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) I colossi del web continuano a farsi sempre più ricchi. Continuano a schivare, in maniera sempre più abile, le insidie del Fisco. Da Amazon a Google passando per Facebook, le società padrone della rete hanno visto il loro volume d’affari crescere ancora più del solito durante la pandemia, con tanti cittadini bloccati a casa dalle misure restrittive adottate dai rispettivi governi. In totale, nel corso del 2019 sono stati prodotti 16 milioni di utili netti al giorno a testa, con un’accelerazione successiva, nei primi mesi del 2020, che ha portato il livello complessivo del volume di affari a più del doppio rispetto a cinque anni fa. Un business che muove oggi cifre da capogiro: tra il 2015 e il 2019 nelle tasche delle big-tech mondiali sono andati profitti per un totale ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 ottobre 2020) I colossi del web continuano a farsi sempre più ricchi. Continuano a schivare, in maniera sempre più abile, le insidie del. Dapassando per Facebook, le società padrone della rete hanno visto il loro volume d’affari crescere ancora più del solito durante la pandemia, con tanti cittadini bloccati a casa dalle misure restrittive adottate dai rispettivi governi. In totale, nel corso del 2019 sono stati prodotti 16 milioni di utili netti al giorno a testa, con un’accelerazione successiva, nei primi mesi del 2020, che ha portato il livello complessivo del volume di affari a più del doppio rispetto a cinque anni fa. Un business che muove oggi cifre da capogiro: tra il 2015 e il 2019 nelle tasche delle big-mondiali sono andati profitti per un totale ...

come Amazon, Facebook e Google. A ribadirlo da queste ultime ore c'è una ricerca dell'Area Studi di Mediobanca, secondo la quale i 25 più grandi gruppi del settore a livello mondiale hanno ...

