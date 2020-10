Covid, Di Maio: “Dato di oggi ci preoccupa” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “ci preoccupa non poco ma siamo anche sicuri che il vaccino che arriverà a fine anno rappresenterà il modo per cominciare a contrastare in maniera strutturale questa pandemia”. Lo dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo intervento organizzato da ‘Formiche’ presso il Palazzo Santa Chiara a Roma, dal titolo ‘Laudata economia’.L'articolo Covid, Di Maio: “Dato di oggi ci preoccupa” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “ci preoccupa non poco ma siamo anche sicuri che il vaccino che arriverà a fine anno rappresenterà il modo per cominciare a contrastare in maniera strutturale questa pandemia”. Lo dichiara il ministro degli Esteri Luigi Dinel suo intervento organizzato da ‘Formiche’ presso il Palazzo Santa Chiara a Roma, dal titolo ‘Laudata economia’.L'articolo, Di: “Dato dici preoccupa” CalcioWeb.

Lo dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo intervento organizzato da ‘Formiche’ presso il Palazzo Santa Chiara a Roma, dal titolo ‘Laudata economia’.

Coronavirus, test obbligatorio per chi arriva da UK, Olanda e Belgio

Questa decisione, presa in accordo con il Ministro degli Esteri Luigi di Maio, si è resa necessaria a causa degli episodi di contagio nella comunità bengalese a Roma e dell'elevato numero di casi ...

Questa decisione, presa in accordo con il Ministro degli Esteri Luigi di Maio, si è resa necessaria a causa degli episodi di contagio nella comunità bengalese a Roma e dell'elevato numero di casi ...