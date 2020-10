Cosa prevedono i serpenti secondo Jiang Weisong? | Domanda Milionario (Di giovedì 15 ottobre 2020) Cosa prevedono serpenti secondo Jiang Weisong Domanda Milionario Cosa prevedono i serpenti secondo Jiang Weisong? La Domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere Milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla Domanda di Chi vuol essere Milionario? La risposta corretta è i terremoti. Weisong è il responsabile del progetto dell’Ufficio terremoti di Nanning che monitora il comportamento dei ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020)? Laè stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alladi Chi vuol essere? La risposta corretta è i terremoti.è il responsabile del progetto dell’Ufficio terremoti di Nanning che monitora il comportamento dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa prevedono Cosa sono in grado di prevedere i serpenti secondo Jiang Weisong?

Secondo lo scienziato cinese Jiang Weisong i serpenti sarebbero in grado di prevedere i terremoti. Weisong è il responsabile del progetto dell'Ufficio terremoti di Nanning che monitora il ...

