Chiusura Scuole in Campania, Giuseppe Conte: “Non è la soluzione giusta, è solo la più facile” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Chiudere così in blocco le Scuole non è la migliore soluzione”. A parlare in questi termini è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Premier, accolto dai giornalisti a Bruxelles ha subito bacchettato il presidente della Regione Campania De Luca a margine della prima giornata dei lavori del Consiglio Europeo. L’ex sindaco di Salerno, nella … L'articolo Chiusura Scuole in Campania, Giuseppe Conte: “Non è la soluzione giusta, è solo la più facile” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Chiudere così in blocco lenon è la migliore”. A parlare in questi termini è stato il presidente del Consiglio. Il Premier, accolto dai giornalisti a Bruxelles ha subito bacchettato il presidente della RegioneDe Luca a margine della prima giornata dei lavori del Consiglio Europeo. L’ex sindaco di Salerno, nella … L'articoloin: “Non è la, èla più facile” proviene da YesLife.it.

lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - SkyTG24 : Covid, l'lrlanda del Nord chiude scuole e pub per fermare i contagi - ciropellegrino : In Campania 1.127 contagi Covid. Da oggi possibili lockdown e chiusura scuole - Mainaxcs : RT @giugiulone: Nei giorni pari (mart, giov, sab) lo #smartworking è solo un modo per giustificare fannulloni in pigiama,in quelli dispari… - cafifal : RT @fanpage: #Scuole #Campania #COVID__19 Azzolina dura contro la decisione di #DeLuca -