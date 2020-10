Cecchinato-Ramos in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Sardegna 2020 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Marco Cecchinato affronterà Albert Ramos, in occasione dei quarti di finale dell’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020. L’azzurro è riuscito a fuoriuscire da un periodo cupo, il quale aveva causato un suo crollo in classifica generale e una graduale mancanza di fiducia sui propri mezzi: le buone prestazioni al recente Roland Garros hanno esaltato le sue qualità tecniche, tanto da fargli riacquisire consapevolezza delle proprie capacità. Il match andrà in scena venerdì 16 ottobre, con orario da definire: diretta televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supporto streaming sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’emittente. In alternativa, Sportface.it ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Marcoaffronterà Albert, in occasione dei quarti di finale dell’Atp 250 Forte VillageOpen. L’azzurro è riuscito a fuoriuscire da un periodo cupo, il quale aveva causato un suo crollo in classifica generale e una graduale mancanza di fiducia sui propri mezzi: le buone prestazioni al recente Roland Garros hanno esaltato le sue qualità tecniche, tanto da fargli riacquisire consapevolezza delle proprie capacità. Il match andrà in scena venerdì 16 ottobre, conda definire:televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supportosul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’emittente. In alternativa, Sportface.it ...

Due italiani approdano ai quarti di finale dell'Atp250 Forte Village Sardegna Open in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Forte Village Resort. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti (6-2 ...

Il tennista palermitano elimina in due set Paul ROMA (ITALPRESS) - Dopo Lorenzo Musetti, anche Marco Cecchinato approda ai quarti del 'Forte ...

Due italiani approdano ai quarti di finale dell'Atp250 Forte Village Sardegna Open in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Forte Village Resort. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti (6-2 ...