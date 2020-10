Cassa integrazione, confermata la proroga. Niente blocco dei licenziamenti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto Agosto è ufficialmente diventato legge. Tra le misure più importanti per arginare l’emergenza economica dovuta al coronavirus c’è la proroga della Cassa integrazione per Covid. La cig non sarà per tutti ma potrebbe essere limitata ai settori più in difficoltà, come la ristorazione o il turismo. Nessuna proroga invece per il blocco dei licenziamenti in scadenza a fine anno. Cassa integrazione prorogata al 2021 (e retroattiva) In vista della legge di Bilancio, per aggirare la minaccia dei licenziamenti il Governo intende prorogare la Cassa integrazione per il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto Agosto è ufficialmente diventato legge. Tra le misure più importanti per arginare l’emergenza economica dovuta al coronavirus c’è ladellaper Covid. La cig non sarà per tutti ma potrebbe essere limitata ai settori più in difficoltà, come la ristorazione o il turismo. Nessunainvece per ildeiin scadenza a fine anno.ta al 2021 (e retroattiva) In vista della legge di Bilancio, per aggirare la minaccia deiil Governo intendere laper il ...

