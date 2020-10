Azzolina: “La scuola è sicura e non chiuderà, basta metterla in discussione” (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – “Io mi chiedo perché la scuola deve essere sempre il primo elemento sacrificabile nei ragionamenti che sento in queste ore. È sintomatico dell’idea di Paese. La scuola è in credito con il Paese“. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista pubblicata oggi sul Foglio. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – “Io mi chiedo perché la scuola deve essere sempre il primo elemento sacrificabile nei ragionamenti che sento in queste ore. È sintomatico dell’idea di Paese. La scuola è in credito con il Paese“. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista pubblicata oggi sul Foglio.

matteosalvinimi : Aumentano i contagi, il governo chiude e multa ma incredibilmente il ministro Azzolina conferma il concorso straord… - alexbarbera : Posso dirlo? La resistenza del ministro Azzolina alla richiesta dei governatori di chiudere di nuovo le scuole è da… - FratellidItalia : #FratellidItalia questa mattina al fianco dei ragazzi di Gioventù Nazionale davanti al Ministero dell'Istruzione pe… - GazzettaDellaSc : La Lega: “Voto su sfiducia alla ministra Azzolina entro il 29 ottobre”. Il Senato dice no - matteof111 : @CliffBurton6528 No ti prego, la didattica a distanza è pessima e sarebbe controproducente. Su questo do ragione all'Azzolina -

