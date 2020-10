Alejandra Onieva al Grande Fratello Vip 2020? Il pubblico sogna Sebastian Stan ma avrà Claudio Sona

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020)alVip? Una serie di indizi lascerebbero pensare all’arrivo dell’amata Soledad de Il Segreto nella casa più spiata d’Italia anche se al momento risulta essere in giro per l’Europa e non in Italia, ma la verità verrà a galla solo domani sera quando il reality show di Canale5 andrà in scena in prima serata. I rumors sulla partecipazione dell’attrice spagnola non solo ha fatto impazzire i fan de Il Segreto ma anche quelli che amano il suo presunto fidanzato,. L’attore che un tempo fu in Gossip Girl e che adesso è diventato un volto noto dell’universo Marvel calandosi nei panni di Bucky, James Buchanan Barnes, nei mesi scorsi è stato ...