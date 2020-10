Traffico Roma del 14-10-2020 ore 09:30 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani molti incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente code sulla tangenziale est tra via delle Valli e la Tiburtina verso San Giovanni code a tratti ma in direzione stadio era il Traffico tra lo svincolo A24 e viale di Tor di Quinto incidenti con difficoltà di transito su via Cristoforo Colombo altezza via Costantino e poi su Viale Palmiro Togliatti incrocio via delle rubinie sulle percorso Urbano della A24 Roma da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est verso il centro code poi sulla Cassia dal raccordo anulare a via di Grottarossa e sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti verso il centro anche sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe ed è ancora sulla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Luceverdedalla redazione Buongiorno e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani molti incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente code sulla tangenziale est tra via delle Valli e la Tiburtina verso San Giovanni code a tratti ma in direzione stadio era iltra lo svincolo A24 e viale di Tor di Quinto incidenti con difficoltà di transito su via Cristoforo Colombo altezza via Costantino e poi su Viale Palmiro Togliatti incrocio via delle rubinie sulle percorso Urbano della A24da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est verso il centro code poi sulla Cassia dal raccordo anulare a via di Grottarossa e sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti verso il centro anche sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe ed è ancora sulla ...

