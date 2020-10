Tennistavolo | cancellati i Mondiali junior 2020 in programma in Portogallo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Coronavirus ferma anche idi, che si sarebbero dovuti disputare a Guimaraes, in, dal 29 novembre al 6 dicembre. Di seguito il comunicato ufficiale della Federazione internazionale tradotto in italiano e riportato dalla FITET: “La International Table Tennis Federation (ITTF) e la Federação Portuguesa De Ténis De Mesa (FPTM) hanno confermato che i Campionatiesnon si disputeranno, al fine di proteggere al meglio gli atleti durante la pandemia da COVID-19. Ilavrebbe dovuto ospitare la rassegna iridata di quest’anno fra il 29 novembre e il 6 dicembre a Guimarães. A seguito delle riunioni che si sono tenute fra la FPTM e ...

