Pietre d'inciampo, Rai Storia racconta sei vittime della Shoah (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pietre d'inciampo, Annaelena Benini Ricordare gli orrori (del passato) per non rifare errori. A questo scopo, Rai Storia si soffermerà sulle Pietre d'inciampo. Si intitola proprio così la nuova docu-serie storica che il canale del servizio pubblico proporrà da giovedì 15 ottobre alle 20.45. In sei episodi, la trasmissione ripercorrerà le vicende di sei famiglie vittime della Shoah e della persecuzione nazifascista in Italia, a cui sono state dedicate altrettante Pietre commemorative. Le Pietre d'inciampo, per l'appunto, sono "sanpietrini" in ottone che segnano le abitazioni o i luoghi di lavoro di persone che sono state vittime della ...

