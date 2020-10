Mocassini: più di 50 modelli per l’autunno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mocassini: in un mare di tendenze e accessori stravaganti, abbiamo la certezza che loro saranno il nuovo tormentone dell’autunno appena iniziato. Per alcune stagioni non è esistito brand o stilista che non proponesse nelle sue collezioni almeno un paio di trainers (meglio se grosse e in stile chunky); oggi che ormai anche loro sono diventate un passepartout, arriva un (vero) classico a invadere le vetrine dei negozi: le loafers. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mocassini: in un mare di tendenze e accessori stravaganti, abbiamo la certezza che loro saranno il nuovo tormentone dell’autunno appena iniziato. Per alcune stagioni non è esistito brand o stilista che non proponesse nelle sue collezioni almeno un paio di trainers (meglio se grosse e in stile chunky); oggi che ormai anche loro sono diventate un passepartout, arriva un (vero) classico a invadere le vetrine dei negozi: le loafers.

scheinende : @rep_torino Sareste più indulgenti verso un italianomedio che un domani ci entrasse con il SUV Diesel, con titoli c… - MrsRandelli : @DlESU5 Si, direi di sì. Per definire più in dettaglio i personaggi io avrei scritto:'pinocchietti, marsupio e moca… - Eva_Mauro : vorrei dei mocassini (da sempre, ma sta diventando un bisogno non più controllabile il ché vuol dire che asap me li… - Flik85141015 : RT @NinoCascione1: #mezzorainpiu #Arcuri, tracce di cialtronaggine, potresti sempre allacciare le scarpe a #Crisanti, ma sfortunatamente il… - NinoCascione1 : #mezzorainpiu #Arcuri, tracce di cialtronaggine, potresti sempre allacciare le scarpe a #Crisanti, ma sfortunatamen… -