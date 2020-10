Macron, coprifuoco nella regione di Parigi dalle 21 ed anche in altre città (Di mercoledì 14 ottobre 2020) coprifuoco nella regione di Parigi e in altre città dalle 21 alle 6 a partire da sabato: lo ha annunciato in diretta tv il presidente Emmanuel Macron. Il coprifuoco, ha annunciato Macron, è dichiarato anche a Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa. Il provvedimento è dichiarato per 4 settimane, prorogabili fino al primo dicembre se si rivelerà … L'articolo Macron, coprifuoco nella regione di Parigi dalle 21 ed anche in altre città proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020)die incittà21 alle 6 a partire da sabato: lo ha annunciato in diretta tv il presidente Emmanuel. Il, ha annunciato, è dichiaratoa Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa. Il provvedimento è dichiarato per 4 settimane, prorogabili fino al primo dicembre se si rivelerà … L'articolodi21 edincittà proviene da www.meteoweek.com.

