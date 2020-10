Lodi | ripescato senza vita nel fiume Adda | Macché suicidio | chi sa parli

(Di mercoledì 14 ottobre 2020), 14 ottobre 2020 - «Giorgio era come un fratello per me: è un dolore difficile da rimarginare . Chi sa qualcosa aiuti le indagini". A lanciare l'appello è Sergio Rozza, 48 anni, residente a ...

Lodi, 14 ottobre 2020 - «Giorgio era come un fratello per me: è un dolore difficile da rimarginare. Chi sa qualcosa aiuti le indagini". A lanciare l’appello è Sergio Rozza, 48 anni, residente a Lodi, ...Sequestrato e sottoposto ad analisi, non apparteneva a Giorgio Medaglia. La madre: "Mio figlio non beveva, quelle tracce d’alcol nel suo corpo simulazione per nascondere l’omicidio" ...