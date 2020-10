Le pietre preziose più rare e costose al mondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le pietre preziose incantano chiunque sia per la brillantezza, le diverse sfumature e per la loro magia nel cambiare colore. Ma quali sono le 10 pietre preziose più costose e rare al mondo? Molte sono già conosciute come per esempio il diamante, mentre altre sono state scoperte recentemente vediamole nel dettaglio. Pink Star Diamond Il nome dice tutto, si tratta di una pietra rosa da 59,60 carati scoperta in Sudafrica nel 1999. Il valore è di 1,4 milioni di dollari a carato, è stata acquistata all’asta dalla casa Sotheby per 83 milioni di dollari un prezzo altissimo mai pagato. Painite Un’altra pietra preziosa è la Painite che vale fra i 50.000 e i 60.000 dollari a carato. Proviene dalla Birmania, scoperta ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Leincantano chiunque sia per la brillantezza, le diverse sfumature e per la loro magia nel cambiare colore. Ma quali sono le 10piùal? Molte sono già conosciute come per esempio il diamante, mentre altre sono state scoperte recentemente vediamole nel dettaglio. Pink Star Diamond Il nome dice tutto, si tratta di una pietra rosa da 59,60 carati scoperta in Sudafrica nel 1999. Il valore è di 1,4 milioni di dollari a carato, è stata acquistata all’asta dalla casa Sotheby per 83 milioni di dollari un prezzo altissimo mai pagato. Painite Un’altra pietra preziosa è la Painite che vale fra i 50.000 e i 60.000 dollari a carato. Proviene dalla Birmania, scoperta ...

QuotidianPost : Le pietre preziose più rare e costose al mondo - salieri_andrea : RT @salieri_andrea: Il giorno rovinava sontuosamente, le prime stelle accese. Tornavano in albergo mi carezzasti la nuca e mi dicesti:' son… - Gazzettino : Con la scusa di aiutare l'amica le porta via #gioielli e pietre preziose per 10.000 euro - info25068942 : @IlPrimatoN @IlCastiga Può anche caricarsi 200 KG di oro e pietre preziose, rimane sempre uno 'scimmione' rispetto… - SalvatoreMirag7 : @reportrai3 @bundolo48 @RaiTre Direi di si, così come si occupa di operazioni immobiliari in Croazia, villini in Co… -

Ultime Notizie dalla rete : pietre preziose Le pietre preziose più rare e costose al mondo Quotidianpost.it Gherardo Felloni racconta il ‘suo’ Roger Vivier

Progettare una casa o una scarpa non è poi così diverso, si tratta in entrambi i casi di una struttura che deve sorreggerti” sostiene il designer, che sognava di fare l'architetto. Oggi il direttore c ...

Mirabaud studia nuove strade per il lusso green

Il fondo di private equity sta considerando di investire nella produzione di diamanti e pellami in laboratorio Tra i marchi interessati anche Chanel ...

Progettare una casa o una scarpa non è poi così diverso, si tratta in entrambi i casi di una struttura che deve sorreggerti” sostiene il designer, che sognava di fare l'architetto. Oggi il direttore c ...Il fondo di private equity sta considerando di investire nella produzione di diamanti e pellami in laboratorio Tra i marchi interessati anche Chanel ...