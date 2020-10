Juve | altri due positivi al Coronavirus in Under 23

redazioneiene : L'ex procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro: “Mi diedero l’audio della VAR degli altri episodi, tranne di quello… - juventusfc : Scorpacciata di gol ???? targati #Under19, #Under23 e #JuventusWomen ?? Spoiler: prodezza di Marques Guarda gli altr… - ZZiliani : Il calcio italiano è quel baraccone che dopo essersi esposto a figuracce di risonanza mondiale (vedi Juve allo stad… - MartaDj1 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve, altri due positivi nell'Under 23: Lucas Rosa e membro dello staff - Forzajuvesempr5 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve, altri due positivi nell'Under 23: Lucas Rosa e membro dello staff -

Ultime Notizie dalla rete : Juve altri

Calciomercato.com

La Juventus fa sapere che «in ossequio alla normativa e al protocollo ... A quanto risulta, anche McKennie, come Cristiano Ronaldo è asintomatico. ALTRI DUE UNDER 23 - Non solo McKennie è positivo al ...Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di altri due componenti del gruppo squadra U23: si tratta del ...