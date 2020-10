Italia, Chiellini: «Ronaldo sta bene. Il calcio non si deve fermare» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giorgio Chiellini ha parlato prima dell’inizio di Italia-Olanda: ecco le parole del capitano azzurro anche su Cristiano Ronaldo Giorgio Chiellini, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato di Cristiano Ronaldo. Le sue parole prima di Italia-Olanda. CRISTIANO Ronaldo – «Lo abbiamo sentito, sta bene. La sta affrontando anche lui con serenità e va vissuto come un infortunio, cercando di avere tutte le precauzioni possibili. Cerchiamo di andare avanti, sia per un motivo economico sia sociale il calcio non si deve fermare». VINCERE PER IPOTECARE PRIMO POSTO – «Ipotecato sì. Mancano ancora però due partite dove può succedere di tutto ma sarebbe un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giorgioha parlato prima dell’inizio di-Olanda: ecco le parole del capitano azzurro anche su CristianoGiorgio, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato di Cristiano. Le sue parole prima di-Olanda. CRISTIANO– «Lo abbiamo sentito, sta. La sta affrontando anche lui con serenità e va vissuto come un infortunio, cercando di avere tutte le precauzioni possibili. Cerchiamo di andare avanti, sia per un motivo economico sia sociale ilnon si». VINCERE PER IPOTECARE PRIMO POSTO – «Ipotecato sì. Mancano ancora però due partite dove può succedere di tutto ma sarebbe un ...

