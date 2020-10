Il fidanzato di Maria Chiara Previtali, la 18enne morta di overdose ad Amelia: “Le ho iniettato io l’eroina, una dose da 20 euro a metà” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Sono stato io a iniettarle l’eroina. Lo dico, non ho niente da nascondere, ma mi voglio difendere”. A parlare è Francesco Gnucchi, 21 anni, il fidanzato di Maria Chiara Previtali, la 18enne morta per overdose in provincia di Terni. Il ragazzo, in una telefonata a Repubblica, ammette di aver dato la droga alla giovane, ma si difende dalle accuse. Gnucchi, adesso, è indagato per omicidio preterintenzionale. Secondo gli inquirenti, ha somministrato alla sua fidanzata la dose letale di eroina, ritardando l’arrivo dei soccorsi una volta che la giovane si è sentita male nell’appartamento di Amelia, in provincia di Terni, dove poi la ragazza è stata trovata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Sono stato io a iniettarle l’eroina. Lo dico, non ho niente da nascondere, ma mi voglio difendere”. A parlare è Francesco Gnucchi, 21 anni, ildi, laperin provincia di Terni. Il ragazzo, in una telefonata a Repubblica, ammette di aver dato la droga alla giovane, ma si difende dalle accuse. Gnucchi, adesso, è indagato per omicidio preterintenzionale. Secondo gli inquirenti, ha somministrato alla sua fidanzata laletale di eroina, ritardando l’arrivo dei soccorsi una volta che la giovane si è sentita male nell’appartamento di, in provincia di Terni, dove poi la ragazza è stata trovata ...

