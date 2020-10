Franceska Pepe, Signorini svela: “Il fidanzato l’ha lasciata perché spendeva troppo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Franceska Pepe ha uno strano rapporto col denaro ed a distanza di un giorno dalla dichiarazione di un’ex gieffina che le ha dato della scroccona, è arrivato puntuale anche Alfonso Signorini che – in diretta su Casa Chi – ha confessato: “Franceska Pepe è un prototipo di personaggio che nella nostra televisione mancava perché suscita delle reazioni immediate e questo è molto interessante perché significa che non è qualcosa di già visto, il pubblico non c’è abituato. Sa scuotere il torpore delle coscienze. La tv di oggi ci ha abituato ad un linguaggio impaludato di politicamente corretto, avere una che invece ti spiazza con delle sciabolate è qualcosa che disarma. Non si può gestire ed è interessante ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ha uno strano rapporto col denaro ed a distanza di un giorno dalla dichiarazione di un’ex gieffina che le ha dato della scroccona, è arrivato puntuale anche Alfonsoche – in diretta su Casa Chi – ha confessato: “è un prototipo di personaggio che nella nostra televisione mancava perché suscita delle reazioni immediate e questo è molto interessante perché significa che non è qualcosa di già visto, il pubblico non c’è abituato. Sa scuotere il torpore delle coscienze. La tv di oggi ci ha abituato ad un linguaggio impaludato di politicamente corretto, avere una che invece ti spiazza con delle sciabolate è qualcosa che disarma. Non si può gestire ed è interessante ...

