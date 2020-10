Fedez a processo per aggressione: avrebbe dato un pugno al vicino nel 2016 - (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesca Galici Continua il processo a Fedez per la rissa con il vicino del 2016: il cantante sarà sentito dal giudice di pace il 25 febbraio 2021 I guai giudiziari per Fedez sembrano non finire. In queste ore è giunta notizia che il prossimo 25 febbraio il cantante dovrà presentarsi davanti al giudice di pace. Il marito di Chiara Ferragni è imputato per lesioni dopo essersi reso protagonista di una rissa con un vicino di casa il 12 marzo 2016. Ad avere la peggio è stato proprio Fedez: l'uomo che sarebbe stato aggredito dal cantante, stando ai referti ospedalieri, ha riportato 10 giorni di prognosi mentre il cantante 5 in più. Questa che vede coinvolto il cantante è una lunga vicenda, ancora ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesca Galici Continua ilper la rissa con ildel: il cantante sarà sentito dal giudice di pace il 25 febbraio 2021 I guai giudiziari persembrano non finire. In queste ore è giunta notizia che il prossimo 25 febbraio il cantante dovrà presentarsi davanti al giudice di pace. Il marito di Chiara Ferragni è imputato per lesioni dopo essersi reso protagonista di una rissa con undi casa il 12 marzo. Ad avere la peggio è stato proprio: l'uomo che sarebbe stato aggredito dal cantante, stando ai referti ospedalieri, ha riportato 10 giorni di prognosi mentre il cantante 5 in più. Questa che vede coinvolto il cantante è una lunga vicenda, ancora ...

