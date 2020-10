Ducati e Ciesse Piumini in partnership per la collezione speciale Autunno-Inverno

Ultime Notizie dalla rete : Ducati Ciesse

Corriere dello Sport.it

Ducati e Ciesse Piumini, storico brand italiano di abbigliamento outdoor del gruppo Mittel Spa, hanno siglato una partnership per una collezione speciale per ...Ducati e Ciesse Piumini, brand italiano di abbigliamento outdoor del gruppo Mittel Spa, annunciano una partnership per la realizzazione di una collezione di piumini per la stagione A/I 2020-21. “Un co ...