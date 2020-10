Crisanti: Il sistema è collassato:”Credo che un lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “Credo che un lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo”, spiega il microbiologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, ospite di Studio 24, citando l’esempio della Gran Bretagna che ha deciso di fare lockdown … Crisanti: Il sistema è collassato:”Credo che un lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “Credo che unsia nell’ordinecose: si potrebbe resettare il, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo ilè saturo”, spiega il microbiologo dell’Università di Padova, Andrea, ospite di Studio 24, citando l’esempio della Gran Bretagna che ha deciso di fare: Il:”Credo che unsia nell’ordinecose” Impronta Unika.

