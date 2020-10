Controlli informali tra vicini di casa | la proposta della Lega nel 2019

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alex Bazzaro era il deputatoche, insieme ad altri 80 colleghi, aveva chiesto di istituire deitradiper aumentare la sicurezza. In passato, laera stata anche a favore delle ronde civiche dei cittadini che, unitisi in associazioni, pattugliavano le strade solitamente di piccoli paesini per evitare il dilagaremicrocriminalità. Oggi, però, Matteo Salvini – nonostante continuino ad arrivare smentite anche dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte – continua a citare Orwell a proposito del presunto intervento delle forze dell’ordine, previa segnalazione o delazione, da parte di cittadini che dovessero notare feste private con più di sei persone nelle ...