Continua la ‘saga legale’ degli Spears | 1 000 $ l’ora per la libertà di Britney

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Prosegue la ‘Saga legale’. La ex reginetta del Poppaga quasi 1.000 dollari di tasse legali all’ora per la sua battaglia. Un duro colpo per le finanze della cantante americana sotto i riflettori da anni per anche il suo stato di salute. Attualmente tutto il patrimonio diè sotto il controllo del padre Jamie.ha deciso di ritirarsi? Sua sorella spegne ogni dubbio: a quanto ammonta il costo per la sua libertà? In questa sorta di ‘saga legale’ i costi per la libertà diammontano a milioni. I costi per pagare sia lo studio legale di suo padre Freeman, Freeman & Smile e l’avvocato nominato dal ...