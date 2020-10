Clima, Conte: “In Consiglio Ue discussione ambiziosa, Italia in prima fila” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Mi auguro che in Consiglio la discussione sul Clima sia ambiziosa: la pandemia ha aperto nuovi scenari essenziali alla ricostruzione che deve volgere su nuove fondamenta. L’Italia è in prima fila, ma dobbiamo lavorare insieme per un rilancio che vada incontro alla richiesta delle giovani generazioni per un futuro resiliente ai cambiamenti Climatici e alla quantità esigua di risorse“: lo ha affermato il premier Giuseppe Conte alla Camera.L'articolo Clima, Conte: “In Consiglio Ue discussione ambiziosa, Italia in prima fila” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Mi auguro che inlasulsia: la pandemia ha aperto nuovi scenari essenziali alla ricostruzione che deve volgere su nuove fondamenta. L’è infila, ma dobbiamo lavorare insieme per un rilancio che vada incontro alla richiesta delle giovani generazioni per un futuro resiliente ai cambiamentitici e alla quantità esigua di risorse“: lo ha affermato il premier Giuseppealla Camera.L'articolo: “InUeinfila” MeteoWeb.

Parlamentari contagiati dal Covid, numeri ballerini alle Camere, pressione degli alleati con ...

Il Governatore lombardo Fontana sul Dpcm Conte: " giudizio negativo. Non accoglie le proposte delle Regioni"

Il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana su Dpcm Conte afferma: " il dpcm Conte Ottobre, non affronta tutti i problemi messi sul tavolo lunedi 12 tra Regione e Governo, pertanto il giudi ...

Parlamentari contagiati dal Covid, numeri ballerini alle Camere, pressione degli alleati con ...Il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana su Dpcm Conte afferma: " il dpcm Conte Ottobre, non affronta tutti i problemi messi sul tavolo lunedi 12 tra Regione e Governo, pertanto il giudi ...