Calcio | Nations League;Donnarumma | ora vinciamo prossime gare

SkySport : ITALIA-OLANDA 1-1 Risultato finale ? ? #Pellegrini (16') ? #VanDeBeek (26') ?? - Gazzetta_it : Doppietta di #Lukaku, super #Eriksen e #Calhanoglu gol. Il “derby” #Inter - #Milan finisce 3-1 #NationsLeague - SkySport : Italia-Olanda, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Eurosport_IT : Cinque 'italiani' in gol nella serata di Nations League ??? #NationsLeague | #SerieA - ItaSportPress : Nations League, ecco i risultati di oggi: sorrisi Inter, bene Lukaku ed Eriksen - -

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Ci tenevamo a far bene e vincere davanti al nostro pubblico. Purtroppo non ci siamo riusciti. E' stata una partita dura, abbiamo avuto più occasioni limpide noi ma non le ...(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Polonia batte Bosnia 3-0 (2-0) in una partita della 4/a giornata del Girone 1 della Lega A (lo stesso dell'Italia) della Nations League, disputata sul terreno del Miejski ...