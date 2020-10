Alberto Malanchino | «Combattiamo gli stereotipi»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Se Alberto Malanchino ha scelto di diventare attore è soprattutto grazie a Denzel Washington e a film come Malcolm X e Training Day. «È sempre stato il mio idolo fin da bambino. Sarebbe un sogno poter lavorare con lui un giorno» spiega Alberto al telefono da Milano, impegnato nelle riprese della seconda stagione di Summertime, la serie di Netflix che lo vede nel ruolo di Antony, il padre di Summer e di Blue. Nel mentre, Malanchino torna il 15 ottobre su Raiuno con il secondo ciclo di episodi di DOC – Nelle tue mani, la fiction campione di ascolti con Luca Argentero nella quale interpreta Gabriel, specializzando in Medicina di origine etiope, un personaggio che con lui condivide il perfezionismo di chi ci mette l’anima e non ha voglia di farsi cogliere impreparato.