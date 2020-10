Whoopi Goldberg su Patrick Swayze: “Quando vedo Ghost piango” (Di martedì 13 ottobre 2020) Whoopi Goldberg ha ricordato Patrick Swayze e il film Ghost, in cui recitarono insieme, nell'intervista a Che tempo che fa: 'Quando lo vedo in TV scoppio a piangere'. Quando Whoopi Goldberg rivede Patrick Swayze in Ghost, scoppia sempre a piangere. Lo ha raccontato l'attrice premio Oscar a Che tempo che fa, parlando dei suoi film più celebri e del suo impegno con il movimento Black Lives Matter. Whoopi Goldberg ha ripercorso parte della sua carriera cinematografica durante l'intervista a Che Tempo che Fa dell'11 ottobre. Premiata con l'Oscar come miglior attrice non protagonista per Ghost - Fantasma, l'attrice ha rivelato le emozioni che vive ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020)ha ricordatoe il film, in cui recitarono insieme, nell'intervista a Che tempo che fa: 'Quando loin TV scoppio a piangere'. Quandorivedein, scoppia sempre a piangere. Lo ha raccontato l'attrice premio Oscar a Che tempo che fa, parlando dei suoi film più celebri e del suo impegno con il movimento Black Lives Matter.ha ripercorso parte della sua carriera cinematografica durante l'intervista a Che Tempo che Fa dell'11 ottobre. Premiata con l'Oscar come miglior attrice non protagonista per- Fantasma, l'attrice ha rivelato le emozioni che vive ...

