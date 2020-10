(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Descrivere la nuovaGTIda 300 CVla GTI di serie; potente di sempre sarebbe riduttivo. E anche paragonarla a unaltra, la R - che di cavalli ne ha sempre 300 - non sarebbe sufficiente. La, infatti, è molto di;. Aerodinamica specifica, assetto sviluppato tra i cordoli del Nürburgring, freni potenziati e svariati affinamenti meccanici sono solo alcuni dei dettagli che caratterizzano la nuova regina della gamma a trazione anteriore di Wolfsburg. Un modello che, nelle mani del collaudatore Benjamin Leuchter, è riuscito a completare un giro del Nordschleife in meno di otto minuti: 7:54 se si vuole essere precisi. Certo non si tratta di un vero e proprio record di categoria, ...

markus_auto : Volkswagen Golf GTI Clubsport, 300 CV per la Golf più veloce che c'è ... - markus_auto : Nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport, trazione anteriore al top con 300 CV ... - dinoadduci : Volkswagen - Golf GTI Clubsport: come una R, più di una R - accessoricarro1 : Pannellatura anteriore Golf VII Limousine/Variant 12-17 - lautomobile_ACI : RT @AMarchettiT: La Golf delle #Golf. La #GTI fa subito moda e boom di vendite. Il sogno di una generazione cresciuta all'ombra del suo mit… -

