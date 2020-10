Virologo Pregliasco: “Numeri attuali vicini ai contagi reali in Italia” (Di martedì 13 ottobre 2020) “La situazione è diversa da quella iniziale, anche se numericamente i contagi sono quasi gli stessi rispetto a fine marzo. Ma in quel momento in realtà avevamo un certo margine di errore riguardo al numero reale di contagiati, probabilmente parliamo di dieci volte tanto il numero dei casi scoperti“. Lo ha precisato Fabrizio Pregliasco, Virologo dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, intervistato da La Presse. “Ora questi dati notificati, che sono sempre sottostimati, probabilmente sono di uno a due rispetto ai contagi reali” ha aggiunto Pregliasco. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “La situazione è diversa da quella iniziale, anche se numericamente isono quasi gli stessi rispetto a fine marzo. Ma in quel momento in realtà avevamo un certo margine di errore riguardo al numero reale diati, probabilmente parliamo di dieci volte tanto il numero dei casi scoperti“. Lo ha precisato Fabriziodell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, intervistato da La Presse. “Ora questi dati notificati, che sono sempre sottostimati, probabilmente sono di uno a due rispetto ai” ha aggiunto

