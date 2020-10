Violenza sessuale: a processo il noto speaker radiofonico Fernando Proce (Di martedì 13 ottobre 2020) Violenza sessuale: il noto speaker radiofonico Fernando Proce è accusato di molestie fisiche e verbali da una giovane in prova alla radio Accuse pesanti nei confronti dello speaker Fernando Proce, noto sulla scena nazionale per aver lavorato nella sua lunga e fortunata carriera per molte radio. La notizia è clamorosa, e parla di rinvio a … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 ottobre 2020): ilè accusato di molestie fisiche e verbali da una giovane in prova alla radio Accuse pesanti nei confronti dellosulla scena nazionale per aver lavorato nella sua lunga e fortunata carriera per molte radio. La notizia è clamorosa, e parla di rinvio a … L'articolo proviene da leggilo.org.

poliziadistato : #8ottobre Fermato da #squadramobile Enna operatore socio sanitario in struttura a Troina. Indagato per violenza ses… - Louissmouth : RT @gaetanofaraldo: 5 minuti di video e non ho sentito l’unica cosa che avrei voluto sentire ovvero le scuse per tutte quelle persone che o… - maxspinu : RT @gaetanofaraldo: 5 minuti di video e non ho sentito l’unica cosa che avrei voluto sentire ovvero le scuse per tutte quelle persone che o… - gaetanofaraldo : 5 minuti di video e non ho sentito l’unica cosa che avrei voluto sentire ovvero le scuse per tutte quelle persone c… - Yogaolic : #Milano Il conduttore radiofonico Fernando Proce a processo per violenza sessuale -