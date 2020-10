Un positivo a Vercelli ha contagiato 126 persone

(Di martedì 13 ottobre 2020) Come nasce un vasto focolaio di coronavirus? La risposta è nella ricostruzione di uno degli episodi che sta caratterizzando la diffusione del Covid-19 in Piemonte. A metà luglio un giovane della ...

Dall'aereo alla piscina, passando per una serata in discoteca: così un singolo caso, sfuggito al controllo, ha acceso la miccia di uno dei più vasti cluster del Piemonte ...Come nasce un vasto focolaio di coronavirus? La risposta è nella ricostruzione di uno degli episodi che sta caratterizzando la diffusione del Covid-19 in Piemonte. A metà luglio un giovane della Repub ...