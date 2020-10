Trump galvanizza i fan: «In 22 giorni vinceremo e mi amerete ancora di più» (Di martedì 13 ottobre 2020) Tornato in campagna elettorale a Sanford dopo lo stop per il coronavirus, il presidente Usa è apparso in grande forma: «Sono immune, potrei scendere tra voi e baciarvi tutti» Leggi su corriere (Di martedì 13 ottobre 2020) Tornato in campagna elettorale a Sanford dopo lo stop per il coronavirus, il presidente Usa è apparso in grande forma: «Sono immune, potrei scendere tra voi e baciarvi tutti»

globenoteslive : Trump galvanizza i fan: «In 22 giorni vinceremo e mi amerete ancora di più» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Trump galvanizza i fan: «In 22 giorni vinceremo e mi amerete ancora di più» - angiuoniluigi : RT @repubblica: Elezioni Usa 2020, Trump in Florida galvanizza i suoi fans: 'In 22 giorni vinceremo e mi amerete ancora di più' https://t.c… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Elezioni Usa 2020, Trump in Florida galvanizza i suoi fans: 'In 22 giorni vinceremo e mi amerete ancora di più' https://t.c… - Italia_Notizie : Trump galvanizza i fan: «In 22 giorni vinceremo e mi amerete ancora di più» -

Ultime Notizie dalla rete : Trump galvanizza Trump galvanizza i fan: «In 22 giorni vinceremo e mi amerete ancora di più» Corriere della Sera Trump in Florida galvanizza i fan: potrei baciarvi tutti

Il tycoon riparte dunque dal Sunshine State, in bilico tra lui e lo sfidante Joe Biden. “Mi sento potente, verrò lì dentro e bacerò tutti gli spettatori. Bacerò i giovani, bacerò le belle donne”. Uno ...

Elezioni americane, Trump in Florida galvanizza i suoi fan: “Tra 22 giorni vinceremo e mi amerai ancora di più”

NEW YORK - “Mi sento potente, verrò lì e bacerò tutti gli spettatori. Bacerò i giovani, bacerò le belle donne ”. Donald Trump aveva deciso che sarebbe ...

Il tycoon riparte dunque dal Sunshine State, in bilico tra lui e lo sfidante Joe Biden. “Mi sento potente, verrò lì dentro e bacerò tutti gli spettatori. Bacerò i giovani, bacerò le belle donne”. Uno ...NEW YORK - “Mi sento potente, verrò lì e bacerò tutti gli spettatori. Bacerò i giovani, bacerò le belle donne ”. Donald Trump aveva deciso che sarebbe ...