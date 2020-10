Spadafora ce l’ha con le squadre (la Juventus) che hanno fatto le furbe con la bolla (Di martedì 13 ottobre 2020) Alla vigilia della decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli il ministro Spadafora si aspetta saggezza. Lo ha detto all’uscita del Coni dove si è tenuta la presentazione del libro della calciatrice Sara Gama. Il ministro dello Sport ha detto che il protocollo è valido ma deve essere applicato. Se le regole vengono rispettate in modo rigoroso, senza cercare escamotage come qualche società di calcio ha cercato, ce la possiamo cavare e vedere i campionati di tutte le discipline sportive andare avanti. Ha poi ulteriormente esplicitato il pensiero: Abbiamo un protocollo che secondo me è valido, ma è valido se viene rispettato e nelle settimane scorse abbiamo visto che non tutte le società lo hanno fatto pienamente e lo hanno fatto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) Alla vigilia della decisione del giudice sportivo su-Napoli il ministrosi aspetta saggezza. Lo ha detto all’uscita del Coni dove si è tenuta la presentazione del libro della calciatrice Sara Gama. Il ministro dello Sport ha detto che il protocollo è valido ma deve essere applicato. Se le regole vengono rispettate in modo rigoroso, senza cercare escamotage come qualche società di calcio ha cercato, ce la possiamo cavare e vedere i campionati di tutte le discipline sportive andare avanti. Ha poi ulteriormente esplicitato il pensiero: Abbiamo un protocollo che secondo me è valido, ma è valido se viene rispettato e nelle settimane scorse abbiamo visto che non tutte le società lopienamente e lo...

annatomasi1 : @see_lallero Da Febbraio, lui ha cambiato atteggiamento, Pensavo fosse x il dramma del codiv,Ma in quello stesso pe… - ILOVEPACALCIO : #Spadafora: «Protocollo giusto, qualche squadra non l’ha rispettato» - Ilovepalermocalcio - EL10juve : E se non capiscono neanche quando a spiegarlo è un tifoso del napoli come Spadafora vuol dire che sono in malafede.… - elecrescenzo : RT @Torrenapoli1: La Juventus contesta l’intervento della Asl perché ha agito in deroga al protocollo, Spadafora risponde: “Il protocollo p… - MPerardi : Il 2020 resterà famoso per l'eternità perché un debole virus ha rinchiuso in casa la gente. Spero che non acquisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora l’ha Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera