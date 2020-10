Skyscraper: Dwayne Johnson, il suo ruolo di amputato tra preparazione atletica e polemiche (Di martedì 13 ottobre 2020) Skyscraper è un film in cui Dwayne Johnson interpreta un amputato, The Rock si preparò duramente ma fu criticato per aver sottratto il ruolo ad un attore disabile. Skyscraper, film d'azione in cui Dwayne Johnson interpreta il ruolo di un amputato, fu oggetto di critiche e polemiche, principalmente rivolte all'attore, il quale fu accusato di aver sottratto un ruolo ad un attore disabile. D'altro canto Johnson aveva fatto di tutto per interpretare il ruolo in modo autentico: si era perfino allenato con un alpinista e atleta paralimpico. A proposito del film e del ruolo, durante un'intervista di MovieWeb del 2018, il regista, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020)è un film in cuiinterpreta un, The Rock si preparò duramente ma fu criticato per aver sottratto ilad un attore disabile., film d'azione in cuiinterpreta ildi un, fu oggetto di critiche e, principalmente rivolte all'attore, il quale fu accusato di aver sottratto unad un attore disabile. D'altro cantoaveva fatto di tutto per interpretare ilin modo autentico: si era perfino allenato con un alpinista e atleta paralimpico. A proposito del film e del, durante un'intervista di MovieWeb del 2018, il regista, ...

