"Scelte" è il primo Ep di Filippo Cannino (Di martedì 13 ottobre 2020) Filippo Cannino online con il primo EP "Scelte": una raccolta di canzoni dirette ed essenziali, dal linguaggio semplice, talvolta evocativo S'intitola "Scelte" il primo ed atteso EP di Filippo Cannino che col suo Progetto Pop palermitano propone un sound che va dal jazzy elegante, intimo e senza tempo, al Pop solido e melodico, al delicato…

