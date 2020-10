Realtà virtuale | i medici esplorano le cellule grazie a un software in 3D

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 13 ottobre 2020) La realtàpermetterà agli scienziati di “passeggiare” all’interno delle. Secondo quanto riporta online l’Ansa ciò può avvenirea unche consente di esplorarle in 3D come non è mai stato possibile fare prima. La notizia emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Methods dal gruppo dell’Università britannica di Cambridge, coordinato da Steven Lee. Secondo gli autori della ricerca, la realtàaiuterà a comprendere la biologia delleumane, e a sviluppare e testare nuovi trattamenti terapeutici. Il, chiamato vLUME, permette di visualizzare in 3D attraverso la realtà ...