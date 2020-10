Previsioni Meteo, nel weekend 17-18 Ottobre nubi irregolari e qualche pioggia residua in un contesto di schiarite (Di martedì 13 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Fino a tutto il weekend, la circolazione continuerà a essere mediamente instabile e depressionaria sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Via via, però, il nucleo depressionario principale, soprattutto in azione ancora alle medie e alte quote, andrà spostandosi progressivamente verso Est e le vorticità più importanti andranno progressivamente diminuendo. Sono attese, ancora, piogge e rovesci diffusi, anche locali temporali al Centro Sud e su alto Adriatico fino a venerdì 16, poi, via via, nel corso del fine settimana, gli addensamenti e le precipitazioni andranno sempre più localizzandosì con spazi asciutti progressivamente più estesi. La circolazione, tuttavia, continuerà a mantenersi fresca, dapprima dai quadranti occidentali, ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020)– Fino a tutto il, la circolazione continuerà a essere mediamente instabile e depressionaria sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Via via, però, il nucleo depressionario principale, soprattutto in azione ancora alle medie e alte quote, andrà spostandosi progressivamente verso Est e le vorticità più importanti andranno progressivamente diminuendo. Sono attese, ancora, piogge e rovesci diffusi, anche locali temporali al Centro Sud e su alto Adriatico fino a venerdì 16, poi, via via, nel corso del fine settimana, gli addensamenti e le precipitazioni andranno sempre più localizzandosì con spazi asciutti progressivamente più estesi. La circolazione, tuttavia, continuerà a mantenersi fresca, dapprima dai quadranti occidentali, ...

