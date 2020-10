Previsioni Meteo, la tendenza per inizio Novembre delinea una fredda circolazione dai Balcani (Di martedì 13 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Le indicazioni degli indici teleconnettivi, continuano ad andare nel senso di un blocco anticiclonico medio alto per il corso della prima parte di Novembre. Continua, infatti, a prospettarsi una progressiva ascesa sia dell’indice AO che NAO, da un territorio dichiaratamente negativa, circa -2/-3 per entrambi gli indici proprio in questa settimana, verso una palese neutralità o, probabilmente, anche una leggera positività per l’inizio del mese nuovo. Si configurerebbe una certa maggiore tensione atlantica alle medie latitudini, tale da scongiurare successivi affondi oceanici verso l’Europa centro-occidentale, e, su queste aree, invece, una maggiore invadenza anticiclonica. Tuttavia, la poca propensione a dichiarata positività dei due ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020)– Le indicazioni degli indici teleconnettivi, continuano ad andare nel senso di un blocco anticiclonico medio alto per il corso della prima parte di. Continua, infatti, a prospettarsi una progressiva ascesa sia dell’indice AO che NAO, da un territorio dichiaratamente negativa, circa -2/-3 per entrambi gli indici proprio in questa settimana, verso una palese neutralità o, probabilmente, anche una leggera positività per l’del mese nuovo. Si configurerebbe una certa maggiore tensione atlantica alle medie latitudini, tale da scongiurare successivi affondi oceanici verso l’Europa centro-occidentale, e, su queste aree, invece, una maggiore invadenza anticiclonica. Tuttavia, la poca propensione a dichiarata positività dei due ...

