Portogallo, Santos: “Ronaldo positivo? Sfortunatamente nessuno capisce questo problema” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il ct del Portogallo, Fernando Santos, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Svezia, ha commentato la notizia della positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo: ”Sfortunatamente, abbiamo di nuovo questo problema, una situazione molto anormale. Ho detto prima che nessuna squadra è migliore senza il migliore del mondo, ma questa squadra ha già dimostrato di avere la capacità di rispondere collettivamente, ho piena fiducia nei giocatori”. “Da lunedì siamo totalmente confinati, personale, giocatori e nessun altro è entrato. Nella prima fase non abbiamo avuto problemi, è successo ora, ma non è stato perché non abbiamo seguito le regole. Non è qui che il virus ha attaccato, le cose stanno ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Il ct del, Fernando, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Svezia, ha commentato la notizia della positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo: ”, abbiamo di nuovoproblema, una situazione molto anormale. Ho detto prima che nessuna squadra è migliore senza il migliore del mondo, ma questa squadra ha già dimostrato di avere la capacità di rispondere collettivamente, ho piena fiducia nei giocatori”. “Da lunedì siamo totalmente confinati, personale, giocatori e nessun altro è entrato. Nella prima fase non abbiamo avuto problemi, è successo ora, ma non è stato perché non abbiamo seguito le regole. Non è qui che il virus ha attaccato, le cose stanno ...

sportface2016 : #NationsLeague | #Portogallo, il ct Fernando #Santos commenta la positività al #COVID19 di #CristianoRonaldo - CalcioJcom : New post: Portogallo, Santos: “Ronaldo? Dice di voler giocare, non capisce come sia capitato” - junews24com : Fernando Santos abbattuto: «Cristiano Ronaldo positivo è un colpo basso» - - Roberta_Siro : RT @BombeDiVlad: ???? #Portogallo, tamponi per tutti dopo la positività di #Lopes Tutti negativi, la conferma del tecnico #Santos ???? #LBDV… - infoitsport : Fernando Santos, l'ex direttore d'albergo che ha scritto la storia col Portogallo -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Santos CRISTIANO RONALDO HA IL CORONAVIRUS/ “Positivo al sesto tampone in sette giorni”

Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus: attaccante Juventus ha lasciato ritiro Portogallo. "Asintomatico e in isolamento", afferma Federcalcio lusitana.

COVID - Cristiano Ronaldo positivo, è in isolamento e asintomatico, nuovi test per i compagni di Nazionale

Cristiano Ronaldo e' positivo al Covid. Lo annuncia la federcalcio portoghese, a poche ore dalla partita con la Svezia. L'attaccante della Juve, secondo quanto reso noto dalla federcalcio, e' in isola ...

Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus: attaccante Juventus ha lasciato ritiro Portogallo. "Asintomatico e in isolamento", afferma Federcalcio lusitana.Cristiano Ronaldo e' positivo al Covid. Lo annuncia la federcalcio portoghese, a poche ore dalla partita con la Svezia. L'attaccante della Juve, secondo quanto reso noto dalla federcalcio, e' in isola ...