Peter Sagan salva il Giro d’Italia

Lo avevamo invocato domenica sera prima della giornata di riposo e lui ha risposto splendidamente, da quel cavallo di razza che è. D'altronde, che Peter Sagan sia unico lo sa bene chiunque segua il mondo del ciclismo. Lo slovacco non sarà il più grande campione della storia delle due ruote ma forse è il personaggio più splendente che mai si sia messo un numero sulla schiena. Con una impresa magica, una fuga di lunga gittata di 130 km conclusa in solitario, ha vinto la 10ma tappa, 177 km tutti abruzzesi da Lanciano a Tortoreto. Lo ha fatto, trasformando come per magia, da negativa in positiva una giornata che non sarebbe potuta cominciare peggio per la corsa rosa. Un arcobaleno, apparso nel momento del suo arrivo sul lungomare di Tortoreto Lido, ha confermato l'approvazione dall'alto a questa ...

