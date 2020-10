Napoli, buone notizie: è finito l’isolamento fiduciario (Di martedì 13 ottobre 2020) Ottime nuove per il Napoli di De Laurentiis: la società azzurra tramite un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale ha reso noto che il periodo di isolamento fiduciario, dopo che tutti gli ultimi tamponi si sono rivelati negativi al Covid-19, è ufficialmente terminato. La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa! — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 13, 2020 I calciatori potranno quindi ritornare alla vita di sempre, facendo ritorno alle proprie abitazioni, dopo il tanto chiacchierato rifiuto di recarsi a Torino dopo gli ordini dell’ASL, e dopo ... Leggi su giornal (Di martedì 13 ottobre 2020) Ottime nuove per ildi De Laurentiis: la società azzurra tramite un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale ha reso noto che il periodo di isolamento, dopo che tutti gli ultimi tamponi si sono rivelati negativi al Covid-19, è ufficialmente terminato. La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamentodel gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa! — Official SSC(@ssc) October 13, 2020 I calciatori potranno quindi ritornare alla vita di sempre, facendo ritorno alle proprie abitazioni, dopo il tanto chiacchierato rifiuto di recarsi a Torino dopo gli ordini dell’ASL, e dopo ...

akille15 : Napoli, fine dell’isolamento fiduciario: «Tutti a casa!» E ORA BUONE NOTIZIE! IN ARRIVO CLICCA QUI!… - AdriJuve64 : 'Se il mio futuro dipendesse dai soldi, avrei rinnovato già col Napoli perché le condizioni dell'offerta era molto… - giuliog : RT @CorriereBN: Siamo live da #Napoli con #CivilWeekLAB, in diretta dal #MuseoMadre con @EliSoglio. Per seguire eventi e attività, click su… - luigiferraiuolo : RT @CorriereBN: #LauraValente, presidente del #MuseoMadre di Napoli, racconta l'esperienza della pulizia strade nel quartiere del Museo: un… - luigiferraiuolo : RT @CorriereBN: Siamo live da #Napoli con #CivilWeekLAB, in diretta dal #MuseoMadre con @EliSoglio. Per seguire eventi e attività, click su… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli buone Napoli, buone notizie per gli azzurri: tutti negativi i tamponi effettuati nella giornata di ieri TUTTO mercato WEB Il Napoli esce dall'isolamento, tamponi negativi: c'è il via libera dell'Asl

Dopo l'ultimo tampone negativo l'Asl di Caserta ha decretato la fine dell'isolamento per il Napoli: il gruppo può tornare a casa. Arrivano buone notizie dall'Asl di Caserta, che ha decretato la fine ...

Diritti tv, la Lega di serie A sceglie Cvc: passa la linea Dal Pino

Udinese e Napoli (gli ultimi due club si erano astenuti). Lotito stavolta è fuori dai giochi: i suoi rapporti con Dal Pino e con Gravina sono pessimi. “Voto a favore di Cvc? Molto positivo, era la ...

Dopo l'ultimo tampone negativo l'Asl di Caserta ha decretato la fine dell'isolamento per il Napoli: il gruppo può tornare a casa. Arrivano buone notizie dall'Asl di Caserta, che ha decretato la fine ...Udinese e Napoli (gli ultimi due club si erano astenuti). Lotito stavolta è fuori dai giochi: i suoi rapporti con Dal Pino e con Gravina sono pessimi. “Voto a favore di Cvc? Molto positivo, era la ...